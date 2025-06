Nunez può essere il nuovo Cavani Napoli sogna

Nunez potrebbe presto diventare il nuovo Cavani, portando entusiasmo e speranza ai tifosi azzurri. Il giovane portoghese, già confrontato con il Matador per il suo potenziale, cerca di riscattarsi dopo le difficoltà al Liverpool. Il Napoli, sempre attento alle occasioni di mercato, sogna di inserirlo nel proprio progetto offensivo. Ma sarà davvero lui la svolta tanto desiderata? Solo il campo dirà se questa suggestiva ipotesi si trasformerà in realtà.

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

