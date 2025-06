Nunez ma non solo | il Milan prepara il grande colpo in attacco

Il Milan non si ferma: mentre si lavora sulla difesa e il centrocampo, la vera sfida riguarda l’attacco. La dirigenza rossonera punta a rinforzare il reparto con un centravanti di livello, coinvolgendo nomi importanti come Vlahovic, Retegui, Lucca e Mitrovic. Un colpo strategico che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione, portando il Milan verso nuovi traguardi. Restate sintonizzati, perché il mercato è appena entrato nel vivo.

Le operazioni non riguardano soltanto difesa e mediana: l'idea della dirigenza rossonera è affiancare a Gimenez un altro centravanti di livello. In ballo anche Vlahovic, Retegui, Lucca e Mitrovic.

