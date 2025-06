Nuñez come Cavani | Napoli sogna il bomber uruguagio E Lucca resta sul taccuino

Dal cuore di Salto al sogno Napoli: Darwin Nuñez, il promettente attaccante uruguaiano, viene accostato a Cavani come il futuro bomber partenopeo. Mentre Lucca resta sul taccuino dei desideri, il club azzurro guarda oltre, alimentando la speranza di un grande ritorno. La sfida tra passato e presente si infiamma: il Napoli punta a scrivere un nuovo capitolo di successo con giovani promesse e leggende.

Da Salto a Artigas scorrono poco più di 200 chilometri, ma la distanza che separa Edinson Cavani e Darwin Nuñez è soprattutto temporale, generazionale, simbolica. Due nomi che raccontano la storia dell'Uruguay e che, oggi, potrebbero intrecciarsi anche nel futuro del Napoli. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Nuñez – considerato da giovane il "nuovo Cavani" per movenze, ruolo e persino taglio di capelli – è pronto a una nuova avventura. E l'ipotesi Napoli non è più solo suggestione. Un'occasione chiamata Napoli Dopo una stagione difficile al Liverpool, tra ombre e panchine, Darwin Nuñez ha deciso di guardarsi attorno.

Nunez vuole il Napoli, addio al Liverpool| "Affare in saldo": Conte aspetta il nuovo Cavani - portare il suo attacco ai vertici e rilanciare le ambizioni della squadra. Con l'affare in saldo e un talento già ammirato dai grandi club europei, il mercato partenopeo si infiamma: Darwin Nunez potrebbe essere il tassello decisivo per la rinascita azzurra.

