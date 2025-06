Nubifragio la denuncia | Disabile isolata e senza luce a Talignano

Dopo la violenta grandinata e il nubifragio che il 14 giugno hanno sconvolto Parma e la frazione di Talignano, alcune famiglie si trovano isolate e senza luce, tra cui una persona con disabilità che vive in condizioni ancora più difficili. La recente emergenza ha messo in luce le fragilità del territorio e l’urgenza di interventi concreti. È fondamentale agire subito per garantire sicurezza e supporto a chi è più vulnerabile, perché nessuno dovrebbe essere lasciato indietro in momenti di crisi.

Dopo la forte perturbazione e la violenta grandinata che nella serata del 14 giugno hanno colpito Parma e provincia, alcune abitazioni di Talignano, frazione di Collecchio, sono rimaste isolate. Il nubifragio ha colpito diverse aree della provincia di Parma, con venti fino a 100 chilometri.

