Noutcha vince un altro oro per la Francia agli Europei di Genova. Viale sfiora il podio.

L’Italia si prepara a festeggiare, ma è la Francia a brillare agli Europei di scherma di Genova, con Sarah Noutcha che conquista il suo terzo oro nelle gare individuali di sciabola femminile. La giovane campionessa ha impressionato con una finale dominante contro l’ucraina Alina Komashchuk, mentre le altre medaglie sono andate a Ungheria e Polonia. Per l’Italia, Mariella Viale si distingue, promettendo nuove speranze per il futuro.

Dopo i due ori delle prima giornata, arriva anche il terzo per la Francia agli Europei di scherma di Genova. A salire sul gradino più alto del podio nella prova individuale di sciabola femminile è stata Sarah Noutcha, che ha dominato la finale contro l’ucraina Alina Komashchuk con il punteggio di 15-6. Sul podio ci salgono anche l’ungherese Sugar Katinka Battai e la polacca Sylwia Matuszak. Per l’Italia la migliore è stata Mariella Viale, che si è spinta ad un passo dal podio. La napoletana, infatti, è stata sconfitta nei quarti di finale da Alina Komashchuk con il punteggio di 15-11. Resta comunque un’ottima prima partecipazione agli Europei per la campana, che ora sarà impegnata anche nella prova a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it