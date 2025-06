Notturna di San Giovanni | oltre duemila partecipanti a Cesena

Oltre duemila appassionati si sono radunati ieri sera a Cesena, per la 51ª edizione della celebre Notturna di San Giovanni, un appuntamento ormai simbolo nel panorama podistico romagnolo. In questa notte di festa e sport, le presentazioni sono superate: ci si conosce già tutti, uniti dalla passione e dalla tradizione. Di questi, 534 si sono distinti in particolare, dando vita a una serata indimenticabile all’insegna del calore e della competizione.

Le presentazioni non servono più, perché dopo 51 anni ci si conosce già tutti. Anche se si è a migliaia. In effetti ieri sera alle 20, dietro alla linea di partenza di piazza della Libertà, c'erano oltre duemila persone, donne e uomini di ogni età arrivati nel cuore di Cesena con l'intento di partecipare appunto all'edizione numero 51 della Notturna di San Giovanni, evento ormai classicissimo nel panorama podistico romagnolo. Di questi, 534 si sono iscritti alla corsa competitiva lunga 10 chilometri e 800 metri e sviluppata lungo un tracciato che è ormai il marchio di fabbrica dell'evento. Sì, perché si può parlare quanto si vuole delle iniziative a corredo, della passeggiata di tre chilometri tra palazzi e monumenti con l'accompagnamento di una guida (che ha comunque riscosso un valido successo), della tradizione e della festa del patrono della città che, insieme all'estate, si avvicina a grandi passi.

