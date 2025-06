Notte Rosa a Cervia Sfilza di iniziative

La Notte Rosa a Cervia si prepara a incantare con un’edizione speciale: dal 20 al 22 giugno 2025, la Romagna si trasforma in un palcoscenico di musica, divertimento e festa. Le spiagge di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata si accenderanno con eventi straordinari fino alle 3 di notte, creando un’atmosfera magica sotto le stelle. Un’occasione imperdibile per vivere un’estate indimenticabile. Non mancate!

Dal 20 al 22 giugno 2025, la Romagna si prepara a vivere la 20esima edizione de La Notte Rosa-HIT’S Summer e Cervia sarà della partita. Venerdì 20 giugno la spiaggia di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata ospiterà le feste di benvenuto all’estate: nei bagni che aderiscono all’iniziativa, e che sono aperti straordinariamente fino alle 3, l’atmosfera si anima con balli, musica e feste sotto le stelle. In piazza della Repubblica a Pinarella, alle ore 21, concerto con i Barboni di lusso. Ingresso libero. Il parco CerviAvventura aprirà i battenti anche di notte per un percorso tra i pini illuminato solo dalle lampade frontali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte Rosa a Cervia. Sfilza di iniziative

In questa notizia si parla di: cervia - notte - rosa - sfilza

Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, all’altezza del bagno 70. Una donna dell’età compresa tra i 40 e i 50 anni è morta dopo essere stata travolta da una ruspa cingolata in retromarcia. La vittima era stesa sulla battigia a prendere il sol Vai su Facebook

Notte Rosa a Cervia. Sfilza di iniziative.

Notte Rosa 2025: il programma della Notte Rosa a Cervia

Come scrive ravennanotizie.it: Dal 20 al 22 giugno 2025, la Romagna si prepara a vivere la 20esima edizione de La Notte Rosa-