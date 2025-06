Notte di tango con Samuel Peron | Una storia di nostalgia e amore

Preparati a vivere un'emozionante notte di tango con Samuel Peron, un viaggio tra nostalgia, amore e riscatto. Una storia che unisce migrazione, emancipazione e dignità femminile attraverso musica dal vivo, danza e narrazione. Stasera alle 21 in piazza Libertà a Maranello, lasciati coinvolgere da protagonisti indiscussi come Samuel Peron e Veera Kinnunen, pronti a raccontare una straordinaria storia di vita e passione. Non perdere questa magica esperienza, perché il tango è più di un ballo: è un senso di libertà e cuore.

Emigrazione, emancipazione, dignitĂ della donna, riscatto. Amore, passione, musica e.tango. Sono tanti i temi protagonisti dello spettacolo teatrale Historia. Una storia di migrazione e amore, nell’originale format che unisce narrazione, musica dal vivo e danza per raccontare storie di migrazione e di vita. Stasera alle 21, in piazza LibertĂ a Maranello, a dare vita allo spettacolo saranno gli amatissimi ballerini Samuel Peron e Veera Kinnunen, la cantante Stefania Caracciolo e altri musicisti della popolare trasmissione di Rai 1 Ballando con le stelle. L’evento, ideato dal maestro Daniele Bocchini, prodotto da Silvia Ferrari TGC Eventi e distribuito da Equipe Eventi, è inserito nel cartellone del Giugno Maranellese, promosso dal Comune di Maranello in collaborazione con il consorzio Terra del Mito, in occasione della celebrazione degli ottanta anni di attivitĂ della Lumetti Group, storica realtĂ del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte di tango con Samuel Peron: "Una storia di nostalgia e amore"

