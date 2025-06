notte di attacchi iraniani in israele 8 morti e 200 feriti

Una notte di violenza scuote Israele, con attacchi iraniani che hanno provocato almeno 8 vittime, tra cui bambini, e circa 200 feriti. Le sirene antiaeree hanno costretto milioni di cittadini a rifugiarsi, mentre la tensione cresce in un'area già segnata da conflitti. La crisi si intensifica, e il mondo osserva con preoccupazione l’evolversi di una situazione delicata e critica...

Ondate di attacchi iraniani notturni contro Israele hanno ucciso almeno otto persone, anche alcuni bambini, secondo i servizi di emergenza, dopo che le sirene antiaeree hanno costretto milioni di persone in tutto il Paese a rifugiarsi nei rifugi. Circa 200 le persone rimaste ferite. Nella regione centrale del Paese, almeno quattro persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono state uccise e circa altre 100 sono rimaste ferite in un attacco missilistico, secondo Magen David Adom, l'equivalente israeliano della Croce Rossa. Nella regione di Shfela, altre 37 persone sono rimaste ferite. La polizia israeliana ha confermato in un post su X che un attacco lungo la costa centrale, nel distretto di Tel Aviv, ha ucciso diverse persone e ne ha ferite decine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net