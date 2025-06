Nonna e nipotini sorpresi dal buio sui sentieri di Monte Carpano portati in salvo dai vigili del fuoco

Una serata di avventura si è trasformata in un momento di paura e solidarietà sui sentieri di Monte Carpano. Quando il buio improvviso ha avvolto la nonna e i nipotini di 11 e 12 anni, sembrava che l'esplorazione si stesse concludendo in tragedia. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, portando in salvo questi coraggiosi escursionisti e restituendo loro la serenità, dimostrando ancora una volta il valore della comunità e della prontezza di intervento.

Brutta avventura, nella serata di sabato, per una nonna coi suoi due nipotini di 11 e 12 anni che sono stati sorpresi dal buio mentre facevano una passeggiata tra i sentieri di Monte Carpano. Gli escursionisti, intorno alle 21.30, hanno lanciato l'allarme non riuscendo più a trovare la strada di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Nonna e nipotini sorpresi dal buio sui sentieri di Monte Carpano, portati in salvo dai vigili del fuoco

