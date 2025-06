Nonna e nipotini persi nel bosco | salvati grazie al Gps del cellulare

una nonna e i suoi nipotini smarriti nel fitto bosco. Grazie alla prontezza e all’uso intelligente del GPS del cellulare, la squadra di soccorso è riuscita a localizzarli rapidamente, garantendo un lieto fine a questa avventura. Un episodio che dimostra quanto la tecnologia possa fare la differenza in situazioni di emergenza, salvando vite e mantenendo viva la speranza.

Cesena, 15 giugno 2015 – Era andata a camminare nel bosco assieme ai suoi nipotini, ma la giornata di relax organizzata sabato da una nonna nell’alta Valle del Savio non è andata secondo i piani, dal momento che con l’avvicinarsi della sera la donna avrebbe perso l’orientamento senza più riuscire a ritrovare il sentiero per il ritorno. Così è scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti per individuare e portare in salvo il gruppo. Ad essere coinvolti sono stati una donna e i suoi due nipoti, di 11 e 12 anni, smarritisi lungo il ‘Sentiero del Lupo’ in località Passo di Monte Carpano nel Comune di Bagno di Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it