Noncello alzare gli argini è davvero la soluzione?

La festa sul fiume Noncello, simbolo vivo del nostro territorio, si trasforma quest'anno in un’occasione di riflessione civica e politica. Irene Pirotta, consigliera del Partito Democratico, esprime una posizione critica sul progetto di alzare gli argini, invitando a un dibattito più approfondito. È fondamentale valutare con attenzione le implicazioni ambientali e sociali di questa decisione per preservare la bellezza e la sicurezza del nostro fiume, perché solo così possiamo garantire un futuro sostenibile per tutti.

Pordenone, vent'anni fa Noncello e Meduna ruppero gli argini - Dopo giorni di piogge forti il Noncello e il Meduna uscirono dagli argini, che crollarono per la forza dell'acqua, allagando tutta la zona sud di Pordenone. Scrive rainews.it