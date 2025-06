Non solo soldi in più nella busta paga per docenti e ATA più welfare | sconti e agevolazioni per spesa treni e aerei assicurazione sanitaria e contro gli infortuni

Non solo soldi in più nella busta paga: per docenti e ATA arrivano nuove agevolazioni che migliorano il benessere e semplificano la vita. Sconti su spese quotidiane, viaggi treni e aerei, assicurazioni sanitarie e contro gli infortuni rappresentano un passo importante verso l’equiparazione con il resto della Pubblica Amministrazione. Un progetto che punta a valorizzare il ruolo del personale scolastico, offrendo benefici concreti e tangibili.

Non solo soldi in più nella busta paga. Per docenti e ATA sono in arrivo diverse agevolazioni che mirano ad equiparare il personale scolastico con il resto della Pubblica Amministrazione. Alcune misure sono già in vigore, altre saranno implementate, altre ancora nasceranno ex novo.

Aumento in arrivo per i dipendenti pubblici da giugno 2025: più soldi in busta paga - A partire da giugno 2025, i dipendenti pubblici beneficeranno di un sostanziale aumento in busta paga, frutto del taglio del cuneo fiscale.

