Non solo piedi buoni Il calcio simbolo di libertà Prima incontri e riflessioni Poi la sfida di pallone

Nel cuore di Pistoia nasce 'Non solo piedi buoni', un progetto che trasforma il calcio in un ponte di speranza e condivisione. Tra incontri, riflessioni e partite, si crea un legame autentico tra detenuti e giovani talenti, dimostrando che lo sport può essere uno strumento di libertà e rinascita. Perché, alla fine, il vero goal è riscoprire l’umanità nascosta dietro ogni calciatore e ogni sorriso condiviso.

Legarsi le scarpe, scendere in campo, esultare per una rete: un gesto quotidiano e ormai meccanico, per chi mastica calcio da una vita. E non c’è cosa più bella che condividere tale gioia con chi, per altri motivi, non sempre riesce a provare queste emozioni sulla propria pelle. Il progetto ‘Non solo piedi buoni’ è nato proprio col preciso intento di creare un legame umano tra i detenuti del carcere di Pistoia e alcuni giovani giocatori del Capostrada Belvedere, formazione della nostra città che ha da sempre un’attenzione particolare per i temi legati alla socialità . Nella mattinata di ieri si è svolto l’evento conclusivo dell’iniziativa che ha visto, dallo scorso ottobre, alcuni calciatori arancioblu prendere parte a partite di calcetto coi detenuti del carcere e, in seguito, affrontare con loro riflessioni e conversazioni su temi d’attualità e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it