Non si arresta la guerra tra Israele e Iran

La tensione nel Medio Oriente si intensifica con nuove offensive israeliane contro basi iraniane, esplosioni a Tel Aviv e Haifa, e un escalation di violenze a Gaza. Mentre le dinamiche geopolitiche si infittiscono, le voci su un veto di Trump contro l’eliminazione di Khamenei si aggiungono al quadro complesso. La guerra tra Israele, Iran, Hamas e altri attori regionali sembra destinata a proseguire, coinvolgendo un'intera regione in un clima di crescente instabilità .

Nuova offensiva di Israele contro le basi missilistiche iraniane Esplosioni a Tel Aviv e ad Haifa Media: Trump ha messo il veto sull'eliminazione di Khamenei Ma Netanyahu nega. Eliminati il capo dell'intelligence dell'Iran e il vice. A Gaza continua a salire il bilancio delle vittime dei raid israeliani. . Il conflitto in Medioriente  tra Israele e Hamas  e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 618. Non si arresta la guerra tra Israele e Iran, con Teheran che ha lanciato missili in risposta all'attacco dello Stato ebraico e Tel Aviv che ha replicato e lo Stato islamico ha nuovamente contrattaccato.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

MEDIO ORIENTE | È guerra tra Israele e Iran. Alle tre di notte di venerdì l'aeronautica israeliana ha preso il controllo dei cieli iraniani, colpendo siti militari e nucleari, decapitandone i vertici, e uccidendo 78 civili. Dopo una giornata di minacce, in serata il regim Vai su Facebook

Fucili spianati e spari di avvertimento. Così i militari israeliani hanno accolto a Jenin i diplomatici di 32 paesi. Accade il giorno dopo la prima presa di posizione dell’Ue contro «gli eccessi» di Netanyahu. Il mondo condanna e Israele deve scusarsi Vai su X

Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Idf: Abbiamo controllo spazio aereo di Teheran - Il prezzo del gas conferma rialzo a 39 euro con l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente; Guerra Iran-Israele, giorno 4: Pioggia di missili su Israele che continua a martellare Teheran. Trump non esclude il coinvolgimento Usa nella guerra.

Guerra Medioriente, Iran: "Colpito Israele con successo". 224 morti in raid Idf. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medioriente, Iran: 'Colpito Israele con successo'. Scrive tg24.sky.it

Guerra Iran-Israele, Cremlino: "Pronti a mediare". Idf: "Abbiamo controllo spazio aereo di Teheran" - Katz: Israele non vuole colpire fisicamente abitanti Teheran Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato di non voler colpire fisicamente gli abitanti di Teheran, dopo aver afferma ... Come scrive msn.com