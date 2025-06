Non rientra dall' escursione scattano le ricerche | ritrovato senza vita

Una tranquilla escursione si è trasformata in una tragedia nella Valsassina: un uomo, partito per un’escursione domenica 15 giugno, non ha fatto ritorno, e il suo corpo è stato trovato senza vita in una zona montana. L’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine ha portato al drammatico epilogo di una ricerca durata ore. Una vicenda che sconvolge tutta la comunità e ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile.

Tragedia in Valsassina nel pomeriggio di domenica 15 giugno. Un uomo è stato infatti ritrovato privo di vita in una zona montana. I vigili del fuoco sono stati attivati per la ricerca di un escursionista che non aveva fatto rientro da un'uscita nella zona montana del comune di Crandola. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Non rientra dall'escursione, scattano le ricerche: ritrovato senza vita

In questa notizia si parla di: ritrovato - vita - rientra - escursione

Ritrovato a Merano il corpo senza vita di un escursionista: era scomparso da dicembre - Il corpo senza vita di Romen Roman Lair, 61enne escursionista scomparso lo scorso dicembre, è stato ritrovato nel comprensorio Merano 2000, a circa 1.

Tragedia nel Garda, scompare davanti agli occhi della moglie mentre nuota: ritrovato senza vita su un fondale a 10 metri di profondità anziano di 87 anni Leggi l’articolo tinyurl.com/42zf4vcc Vai su Facebook

Non rientra dall'escursione, scattano le ricerche: ritrovato senza vita; Esce per un'escursione nei boschi di Crandola Valsassina, ma non rientra: 33enne trovato morto; Crandola: non rientra dall'escursione. Ritrovato morto un uomo. Dispiegamento di forze per il recupero della salma.

Esce per un’escursione nei boschi di Crandola Valsassina, ma non rientra: 33enne trovato morto - Un 33enne è stato trovato senza vita nei boschi di Crandola Valsassina (Lecco) nel pomeriggio del 15 giugno. Secondo fanpage.it