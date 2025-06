Non può andare in gita perché il bus non è dotato di pedana per le sedie a rotelle | VIDEO

La storia di Francesco, un giovane disabile di Parete, mette in luce una triste realtà: la mancanza di infrastrutture adeguate che garantiscano l'inclusione. I bus inviati alla scuola non sono dotati di pedane per sedie a rotelle, impedendo a Francesco e ad altri come lui di partecipare alle gite scolastiche. È il segnale di un degrado sociale che richiede attenzione, sensibilità e azioni concrete per cambiare questa triste situazione.

Una gita negata è una ferita che pesa su tutti noi. Nel 2025, in un Paese che si definisce civile, una ragazza con disabilità è stata lasciata indietro. Non in senso figurato: la sua classe è partita per la gita scolastica, ma lei è rimasta a scuola. Il motivo? La ped

