Non lavorano e non studiano | i neet tornano a crescere in molte regioni Liguria compresa | Longform

Molte regioni italiane, tra cui la Liguria, assistono a una preoccupante risalita dei Neet, giovani che si trovano sospesi tra inattività e mancanza di prospettive. Questi individui rappresentano l’ultimo gradino della scala sociale, spesso lasciati ai margini del mercato del lavoro e dell’istruzione. Dopo un lieve calo post-pandemia, la tendenza si inverte, segnando un campanello d’allarme che richiede interventi mirati per invertire questa spirale di emarginazione.

Sono l'ultimo gradino della scala sociale, dopo i disoccupati. La sigla con cui vengono indicati, Neet, sta per Not in employment, education or training: persone che non lavorano, non studiano e non cercano lavoro. Negli ultimi anni sono aumentati, per poi subire una lieve flessione dopo il 2020, forse grazie alle politiche anti-disoccupazione post-Covid. Ora che l'effetto di quelle politiche si sta indebolendo, i Neet tornano a crescere in alcune regioni, Liguria compresa.

