Non ha ucciso solo la bimba Villa Pamphili il video dell’arresto e la terribile scoperta

La drammatica fuga di Rexal Ford si conclude con il suo arresto sull’isola di Skiathos, ma le terribili scoperte legate alla sua vicenda lasciano senza fiato. Circondato da agenti italiani e greci, l’uomo di 46 anni è stato catturato dopo un inseguimento internazionale che ha sconvolto l’Italia e non solo. Una storia che mette in luce l’oscuro volto della criminalità e le sfide delle forze dell’ordine. La verità dietro questi crimini sconvolgenti sta emergendo, e il caso è ancora aperto.

Con le manette ai polsi e circondato da una decina di agenti italiani e greci, si è conclusa sull’isola di Skiathos la fuga di Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni. Le immagini diffuse dalla Polizia mostrano l’uomo mentre viene accompagnato verso un’auto delle forze dell’ordine, mettendo fine a un inseguimento internazionale nato dopo il terribile ritrovamento avvenuto il 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. L’uomo è accusato di due crimini gravissimi: l’omicidio della sua bambina di pochi mesi, trovata morta nei pressi del parco romano, e la soppressione del cadavere della madre della neonata, la cui identità resta ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non ha ucciso solo la bimba”. Villa Pamphili, il video dell’arresto e la terribile scoperta

In questa notizia si parla di: ucciso - bimba - villa - pamphili

Le liti, l’allontanamento e il ritorno. Così Khalid ha ucciso senza pietà Amina: "La bimba voleva entrare, l’ho cacciata" - Nel cuore di una tragica vicenda, l'udienza al Tribunale dei Minori svela il dramma di Amina, una bambina vittima di femminicidio.

Rexal Ford, l’uomo americano di 46 anni, arrestato venerdì sull’isola di Skiathos, in Grecia, con l’accusa di aver ucciso la bimba trovata morta a Villa Pamphili e occultato il cadavere della madre era stato fermato più volte dalla polizia a Roma. Un’istantanea sc Vai su Facebook

Arrestato un americano per l'omicidio della bambina a Villa Pamphili; Il fermato in Grecia è accusato di omicidio: 'Dice di essere il padre della bimba'; Villa Pamphilj, fermato un americano. “Chi l’ha visto?” lancia un appello per identificare la donna.

Rexal Ford, il momento dell'arresto in Grecia. «A Villa Pamphili non ha ucciso solo la bambina, ma anche la mamma» - Con le manette ai polsi, Rexal Ford viene portato su un'auto delle forze dell'ordine, scortato da una decina di agenti italiani e greci. Si legge su leggo.it