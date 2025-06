Non eravamo pronti per questo inferno Siamo impotenti Teheran senza rifugi piange le sue vittime

Non eravamo pronti per questo inferno. Siamo impotenti. Teheran piange le sue vittime, con oltre 400 morti e 650 feriti, colpite dai raid di Israele. La città , scioccata e disperata, cerca rifugi tra le macerie, mentre l’eco delle sirene si diffonde senza sosta. In un momento di crisi così profonda, la speranza sembra sfuggire tra le dita. Ma come si può ricostruire la pace in un dolore così vasto?

“Non eravamo pronti per questo inferno. Siamo impotenti”. Teheran piange le sue vittime – 406 morti e oltre 650 feriti secondo i dati di Human Rights Activist – colpite dai raid di Israele. Una cittĂ scioccata che cerca di difendersi dalle incursioni dei jet. Chi può lascia la capitale, chi non è in grado di farlo si sente in trappola, alla ricerca di rifugi in cui proteggersi. Ma non ci sono i Mamad, le safe room delle case israeliane. E neanche ricoveri di emergenza: si scappa in cantina, si cerca riparo nei tunnel. Sui social media, gli utenti ripubblicano le dichiarazioni della portavoce del governo Fatemeh Mohajerani, che ha invitato la popolazione a rifugiarsi in moschee, scuole e metropolitane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non eravamo pronti per questo inferno. Siamo impotenti”, Teheran senza rifugi piange le sue vittime

In questa notizia si parla di: eravamo - pronti - inferno - siamo

Nubifragio a Milano, la denuncia dell’assessore Granelli: “Senza allerta meteo non eravamo pronti, la cittĂ si è allagata” - Un violento nubifragio ha colpito Milano, causando allagamenti nel quartiere del Ponte Lambro. L'assessore Granelli ha sollevato preoccupazioni sulla mancanza di un’allerta meteo da parte della Regione Lombardia, sottolineando che la cittĂ non era pronta ad affrontare un evento così devastante.

Eccoci qua! Siamo pronti per iniziare la stagione ed accogliervi, con il piacere di rincontrarci e condividere un angolo di paradiso, quello del Caldenave! Consapevoli della fortuna di poter vivere in un luogo così speciale, come lo scorso anno ma oggi con mag Vai su Facebook

Due medici nell’inferno di Gaza: Le vere vittime sono i bimbi. Curiamo le ferite con l’aceto; Salernitana, la rabbia ultras: «Ci mandano in C con un sopruso»; “Siamo pronti ad aprire un ciclo Ducati”. Parla Claudio Domenicali.

Le testimonianze dall'inferno di Tivoli: “Siamo scappati al buio, le scale erano invase dal fumo” - Pazienti morti, reparti evacuati e vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte in un inferno di fuoco. Riporta quotidiano.net