Non ce l'ha fatta il bambino di sei anni che si trovava in piscina al Lido di Ferrara, vittima di un grave incidente che ha sconvolto l'intera comunità. Dopo la drammatica vicenda del minorenne nel canale Logonovo, questa ennesima tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione e sicurezza in ambienti di svago e relax, affinché nulla possa rovinare l'estate di famiglie e bambini.

Dopo la drammatica vicenda del minorenne che ha perso la vita sabato 14 giugno all'altezza del canale Logonovo, nel pomeriggio di domenica 15 un'ulteriore tragedia ha sconvolto il fine settimana estivo ai Lidi ferraresi. Non ce l'ha fatta il bambino di sei anni che si trovava in piscina al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Non ce l'ha fatta il bambino in gravi condizioni in piscina ed elitrasportato in ospedale

Bambino di sei anni si tuffa in piscina e muore: tragedia a Ferrara - Il piccolo è stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso all'ospedale di Cona, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Secondo ilgiornale.it