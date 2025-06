Noi Moderati la scelta Premazzi coordinatore

Noi Moderati ha appena celebrato il suo primo congresso provinciale a Varese, segnando un passo importante nel cammino politico locale. Con l’elezione di Mattia Premazzi come coordinatore – scelta unitaria e condivisa – si apre una nuova fase di impegno e rinnovamento. In un contesto ricco di sfide come infrastrutture, sanità e Malpensa, Premazzi si impegna a portare avanti una visione concreta e partecipata per la crescita del territorio.

Noi Moderati ha celebrato il suo primo congresso provinciale a Varese. Presso la Sala Montanari è stato eletto coordinatore Mattia Premazzi: la sua è stata una candidatura unitaria. Sindaco di Venegono Inferiore e consigliere provinciale, Premazzi ha indicato i suoi obiettivi nell'intervento in cui ha illustrato la mozione congressuale. Sui temi più caldi da affrontare a livello locale ha citato infrastrutture, sanità , Malpensa, formazione, frontalierato, calo demografico, sicurezza e il problema della casa. "Questo è un passo importante per confermare il ruolo centrale e autorevole di Noi Moderati all'interno della coalizione di centrodestra.

