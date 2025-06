Noi come Don Chisciotte contro i mulini a vento l’avvocato di Sempio e l’incidente probatorio per il delitto di Garlasco

L’indagine sul delitto di Garlasco si avvicina a una svolta cruciale: martedì 17 giugno segnerà l’avvio dell’incidente probatorio, un passo fondamentale per fare chiarezza. L’avvocato di Sempio denuncia che questa indagine, complessa e insidiosa, rischia di essere un castello di carte, con il confronto di DNA non indagati che potrebbe aprire nuove piste o complicare ulteriormente il caso. In questo scenario, la ricerca della verità si scontra con le sfide di un processo intricato.

Martedì 17 giugno la nuova indagine sul delitto di Garlasco avrà il suo primo punto fermo: l’inizio dell’incidente probatorio ordinato dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli e che prevederà anche la comparazione di Dna di persone non indagate. “Noi siamo come Don Chisciotte contro i mulini a vento. Questa è una inchiesta insidiosa e il concorso nell’omicidio di Chiara Poggi è solo una diavoleria per riaprire nuove indagini e accusare Andrea Sempio. Io cerco di arginare ma andremo avanti così fino alla fine” dice l’avvocato Massimo Lovati, che con la collega Angela Taccia difende Sempio, il 37enne su cui la Procura di Pavia da qualche mese ha riacceso i riflettori, ritorna a criticare l’inchiesta “Il concorso tra più persone – ha ripetuto – si deduce dal fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Noi come Don Chisciotte contro i mulini a vento”, l’avvocato di Sempio e l’incidente probatorio per il delitto di Garlasco

