Noi artisti dichiarati inutili superflui La classe politica entra in scena a gambe larghe brutale virile fino al grottesco Paura terrore ogni giorno | Ursina Lardi alla Biennale Teatro

Il panorama culturale italiano si anima di un’ironia amara, tra artisti dichiarati inutili e una classe politica che si infila in scena con esibizioni tanto brutali quanto grottesche. La presenza di Ursina Lardi alla Biennale teatro, simbolo di impegno e talento, si scontra con il contesto di potere e paura che avvolge il nostro mondo artistico. Ma qual è il vero ruolo dell’arte in questa commedia? Scopriamolo insieme.

Poteva pure immaginarselo, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, quando s'è presentato, insieme con il 'suo' maestro Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, alla cerimonia di consegna del Leone d'Argento per il Teatro: un'attrice impegnata che di nome fa pur sempre Ursina, seppure attutito dal cognome Lardi, qualche bella zampata politica l'avrebbe tirata. In effetti la protagonista di punta del teatro artistico di lingua tedesca, che è anche co-autrice di quattro dei suoi stessi spettacoli, forse i più impegnati e commoventi, per il regista-guru della Nuova Resistenza Milo Rau, s'è presentata alla cerimonia veneziana con un bel discorso scritto in italiano che più politico e militante di così non si poteva nemmeno immaginare.