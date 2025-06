No Kings day proteste contro Trump in tutti gli Usa | scontri a Los Angeles e Portland sparatoria a Salt Lake City

In un clima di tensione e mobilitazione, gli Stati Uniti sono stati teatro di imponenti proteste per il “No Kings Day”, manifestazioni che hanno coinvolto migliaia di cittadini in città come New York, Los Angeles e Chicago. Tra scontri e tensioni, il paese si interroga sul futuro politico e sociale, mentre le recenti tragiche perdite aggiungono un’ulteriore dimensione di complessità a questo scenario già turbolento. La situazione rimane incerta e in evoluzione, lasciando il nostro sguardo puntato sugli sviluppi prossimi.

Cortei massicci in tutti gli Stati Uniti nell'ambito delle manifestazioni del " No Kings day ", convocate dall'omonimo movimento per contestare Donald Trump nel giorno del suo 79esimo compleanno. Migliaia di persone hanno marciato a Filadelfia, New York, Denver, Chicago, Houston e Los Angeles, ma anche ad Atlanta e Portland, come pure in Mississippi e North Carolina, mentre in Minnesota l'appuntamento è stato annullato dopo l'uccisione di due parlamentari democratici nelle loro abitazioni vicino Minneapolis. Secondo gli organizzatori, milioni di persone sono scese in strada in tutto il Paese aderendo a centinaia di iniziative, mentre il presidente si trovava a Washington per la parata militare in occasione del 250° anniversario dell'esercito.

