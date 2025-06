No kings day il giorno del compleanno di Trump oltre 2000 proteste | Questo è il volto della democrazia

Il giorno del compleanno di Trump si trasforma in un potente esempio di partecipazione civica, con oltre 2000 manifestanti che sfidano la pioggia per difendere i diritti e la democrazia. "No Kings Day" diventa così il volto della resistenza democratica, dimostrando che anche in condizioni difficili, la voce dei cittadini può fare la differenza. Continua a leggere per scoprire come questa protesta incarna lo spirito di libertà e impegno collettivo.

Nel giorno del compleanno di Trump, migliaia manifestano pacificamente nel "No Kings Day" nonostante la pioggia. Al centro delle proteste: diritti civili, migranti e opposizione a un presidente visto come minaccia alla democrazia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kings - giorno - compleanno - trump

L’antifascismo oggi: lezioni americane Mentre Trump, nel giorno del suo compleanno e in pieno delirio autoritario, organizza una parata militare a Washington, le piazze degli Stati Uniti si riempiono delle manifestazioni #NoKings. È un grande movimento di p Vai su X

Dalla #California le proteste si estendono in diverse città #Usa. Indetto per sabato – nel giorno dell’anniversario della bandiera e del 79° compleanno di Trump – il ‘No Kings day’. #ISPIDailyFocus: https://bit.ly/44c653A Vai su Facebook

La parata per i 250 anni dell'esercito (e il compleanno di Trump). L'America in piazza: No Kings - Sparatoria a manifestazione di protesta, un ferito grave; No kings day, il giorno del compleanno di Trump oltre 2000 proteste: Questo è il volto della democrazia; Le manifestazioni contro Trump, nel giorno della grande parata militare.

No kings day, il giorno del compleanno di Trump oltre 2000 proteste: “Questo è il volto della democrazia” - Nel giorno del compleanno di Trump, migliaia manifestano pacificamente nel "No Kings Day" nonostante la pioggia ... Si legge su fanpage.it