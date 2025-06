No a hotel e nuovi attracchi. Brezza salmastra e palme con stand e punti ristoro. Gli spezzini pensano green.

Immagina un nuovo angolo di Paradiso a Spezia, dove la brezza salmastra si mescola al profumo delle palme e dei fiori, offrendo un’oasi di relax e convivialità. Stand e punti ristoro arricchiscono questa cornice verde, pensata per valorizzare il nostro mare e la natura circostante. Un sogno che si realizza, portando speranza e rinnovamento: il fronte mare spezzino finalmente prende vita, trasformandosi in un luogo di gioia e condivisione.

Verde. Come un lungo viale alberato – di arbusti da fiore o più esotiche palme – capace di regalare fresche zone d’ombra, al riparo dal sole e a favore di una piacevole brezza salmastra. Verde come piccole collinette o più pianeggianti lingue di prato su cui camminare e sedersi vista mare. Verde, come la speranza, soprattutto, di vederlo finalmente realizzato questo fronte mare spezzino; su cui da tempo si parla e si discute. A distanza di due anni dall’inaugurazione dei primi 5mila metri quadrati del nuovo fronte mare della Spezia – e a uno, ormai, da quello del ‘Groove’, che gestisce e valorizza questa prima porzione di Calata Paita –, in attesa di capire che cosa ne sarà della sua porzione sud, che si estende per ben altri 45mila metri quadrati, siamo andati a chiedere direttamente agli spezzini come vorrebbero che fosse il loro waterfront dei sogni. 🔗 Leggi su Lanazione.it