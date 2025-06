NJPW Dominion | terremoto nei titoli la House of Torture domina Osaka-jo Hall

La notte di NJPW Dominion ha rivoluzionato il panorama del wrestling giapponese, portando terremoti nei titoli e nuovi campioni. L’evento all’Osaka-jo Hall si è trasformato in un vero e proprio dominio della House of Torture, che ha consolidato il suo potere con tre nuove aggiunte e successi decisivi. La loro espansione promette di scuotere ulteriormente le fondamenta della divisione, lasciando gli appassionati in attesa di cosa riserverà il futuro.

La New Japan Pro-Wrestling ha vissuto una notte di grandi cambiamenti a NJPW Dominion, con quasi tutti i titoli in palio che hanno trovato nuovi detentori. L'evento di domenica all' Osaka-jo Hall è stato caratterizzato dal dominio assoluto della House of Torture, che ha accolto tre nuovi membri e ha visto i propri rappresentanti trionfare in diversi match cruciali. La House of Torture si espande: Don Fale, Chase Owens e DOUKI si uniscono al gruppo. L'apertura dello show ha immediatamente stabilito il tema della serata. Bad Luck Fale si è rivelato come il primo nuovo membro della stable, ribattezzandosi Don Fale e guidando Yujiro Takahashi, Ren Narita e SANADA alla vittoria contro Taiji Ishimori, Chase Owens, Clark Connors e Drilla Moloney.

