NJPW | Annunciati i partecipanti del G1 Climax 35 Tanahashi all’ultimo ballo

La New Japan Pro-Wrestling ha svelato durante NJPW Dominion di questa mattina i primi 16 partecipanti del G1 Climax 35, il prestigioso torneo che si svolgerà dal 19 luglio al 17 agosto. L'annuncio ha confermato la presenza di alcuni dei nomi più importanti della compagnia, con quattro posti ancora da assegnare attraverso match di qualificazione. Hiroshi Tanahashi chiude il cerchio con l'ultima partecipazione. Il momento più emozionante dell'annuncio riguarda Hiroshi Tanahashi, che parteciperà al suo ultimo G1 Climax prima del ritiro previsto per gennaio 2026. L'Ace della NJPW, che l'anno scorso aveva fallito la qualificazione al torneo, avrà quindi un'ultima occasione per lasciare il segno nella competizione che ha vinto tre volte in carriera.