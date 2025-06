Nintendo Switch 2 spodesta PS4 e diventa la console più venduta al lancio negli USA

La Nintendo Switch 2 ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi, spodestando la PS4 e stabilendo un nuovo record di vendite negli Stati Uniti. A pochi giorni dal lancio, ha già superato le 1,1 milioni di unità vendute, segnando il miglior debutto di sempre per una console nel mercato statunitense. Questa straordinaria performance dimostra come Nintendo continui a dominare l’industria videoludica con innovazione e appeal senza precedenti.

Nintendo Switch 2 ha riscritto la storia del lancio hardware negli Stati Uniti, mettendo a segno un nuovo ed importante record di vendita. Nello specifico, a pochi giorni dall’uscita ufficiale, la nuova console ibrida di Nintendo è riuscita a vendere oltre 1,1 milioni di unità nella sua prima settimana sul mercato statunitense, segnando il miglior debutto di sempre per una console negli USA. A rivelarlo è stato l’analista di Circana, Matt Piscatella di Circana, che ha specificato come questi numeri non includano nemmeno le vendite del My Nintendo Store, rendendo l’impresa ancora più significativa. 🔗 Leggi su Game-experience.it