Nikollaq Hudhra ecco il volto del bracciante agricolo diventato killer Dalla separazione al massacro dell' ex moglie per strada

Nel cuore di Tolentino, un tragico crimine scuote la comunità: Nikollaq, un ex bracciante agricolo, si è trasformato in assassino della sua ex moglie in un gesto efferato e devastante. La scena si è consumata per strada, lasciando tutti sgomenti. Ora, le indagini cercano di svelare le motivazioni di un gesto così estremo, mentre il paese si interroga sulle cause di un dolore che si è trasformato in violenza.

TOLENTINO - Non c'è stato bisogno di metterlo sotto torchio, di pressarlo con domande insistenti per ottenere risposte e capire le motivazioni dell'orrendo femminicidio che Nikollaq.

«Sono partito per farlo»: uccide l'ex moglie e si siede accanto al corpo, Nikollaq Hudhra ha confessato - Una tragedia ha sconvolto Tolentino: un dramma che ha lasciato la comunità senza parole. Nikollaq Hudhra, in preda alla furia, avrebbe ucciso l’ex moglie Gentiana, poi sedendosi accanto al corpo nel silenzio del dolore.

Sapeva che lei avrebbe fatto quella strada per andare al lavoro. Il dubbio, probabilmente, era relativo solo al punto in cui l’avrebbe incrociata. Così Nikollaq Hudhra, bracciante albanese di 55 anni, ha preso un monopattino per sorprendere l’ex moglie Gentian Vai su Facebook

Tolentino, la confessione di Nikollaq Hudra, killer di Gentiana: “Era la terza volta che ci provavo” - Arrivata la confessione di Nikollaq Hudra, colpevole del femminicidio dell’ex moglie Gentiana a Tolentino: “Era la terza volta che ci provavo” ... Da virgilio.it