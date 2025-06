Nikollaq Hudhra chi è il bracciante agricolo diventato killer Dalla separazione al massacro dell' ex moglie per strada

Una tragedia sconvolgente scuote Tolentino: Nikollaq Hudhra, un bracciante agricolo, ha trasformato una separazione drammatica in un massacro, portando alla morte dell'ex moglie. La sua storia, segnata da tensioni e dolore, si svela ora in tutta la sua tragicità , lasciando senza parole chiunque rifletta sulle conseguenze di conflitti irrisolti. La vicenda invita a una riflessione profonda sul fenomeno del femminicidio e sulla necessità di intervenire prima che sia troppo tardi.

TOLENTINO - Non c'è stato bisogno di metterlo sotto torchio, di pressarlo con domande insistenti per ottenere risposte e capire le motivazioni dell'orrendo femminicidio che Nikollaq.

«Sono partito per farlo»: uccide l'ex moglie e si siede accanto al corpo, Nikollaq Hudhra ha confessato - Una tragedia ha sconvolto Tolentino: un dramma che ha lasciato la comunità senza parole. Nikollaq Hudhra, in preda alla furia, avrebbe ucciso l’ex moglie Gentiana, poi sedendosi accanto al corpo nel silenzio del dolore.

