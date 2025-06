Nicolas Sarkozy lo sfregio definitivo | espulso dalla Legion d' onore

Nicolas Sarkozy, l'ex presidente francese, subisce il colpo più duro: l'espulsione dalla Legion d'onore, un segnale chiaro della sua condanna definitiva per corruzione. Un gesto simbolico che segna un capitolo doloroso nella storia politica della Francia, riservando un "sfregio" definitivo al suo prestigio. Questa decisione mette in discussione il valore stesso dell'onorificenza, aprendo una riflessione sul confine tra ricordo e giustizia.

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato espulso dalla Legion d'onore in ragione della sua condanna, ormai definitiva, per corruzione. Lo si legge in un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale francese. Sarkozy, che è stato anche espulso dall'Ordine nazionale al merito, è il secondo presidente francese a essere privato della Legion d'onore dopo il maresciallo Philippe Petain, a cui l'onorificenza fu tolta dopo la sua condanna per alto tradimento e collaborazionismo nel 1945. L'ex presidente Sarkozy è stato condannato per la corruzione di un magistrato e per traffico di influenze a tre anni di reclusione, di cui uno senza condizionale, con il beneficio del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it