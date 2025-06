Nicolas Sarkozy espulso dalla Legion d' Onore dopo condanna per corruzione

Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, si trova ora ai margini dell’onore dopo la sua condanna definitiva per corruzione, con l'espulsione dalla Legion d'Onore. Un evento che scuote le istituzioni e riaccende il dibattito sull'etica e la trasparenza dei leader di governo. La decisione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, segna un triste primato nella storia delle onorificenze francesi, aprendo una riflessione su giustizia e morale in politica.

L'ex presidente Nicolas Sarkozy è stato espulso dalla Legion d'Onore dopo la sua condanna, ormai definitiva, a un anno di carcere per corruzione nel caso delle intercettazioni. Lo riporta un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'ex presidente francese, espulso anche dall' Ordine Nazionale al Merito, diventa così il secondo capo di Stato francese a essere privato di questa onorificenza dopo il maresciallo Pétain, cui fu tolta la Legion d'Onore dopo la sua condanna nell'agosto del 1945 per alto tradimento e collaborazionismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nicolas Sarkozy espulso dalla Legion d'Onore dopo condanna per corruzione

