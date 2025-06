Next Gen Schwarzbacher prima maglia rosa Alle sue spalle Van Kerckhove e Thornley

La tensione è alta e l’emozione palpabile: Next Gen Schwarzbacher conquista con stile la prima maglia rosa, alle sue spalle Van Kerckhove e Thornley. Il giovane slovacco di soli 19 anni ha dominato la cronometro di 8,4 km a Rho, lasciando il pubblico senza fiato. Questa vittoria segna l’inizio di una grande avventura nel ciclismo professionistico, puntando a scrivere un capitolo indimenticabile della corsa.

Matthias Schwarzbacher of @TeamEmiratesUAE Gen Z is the first Maglia Rosa of the Giro Next Gen Matthias Schwarzbacher della UAE Team Emirates Gen Z ha vinto la prima tappa del #GiroNextGen La Presse Vai su X

GIRO NEXT GEN: UNA STARTLIST RICCA DI STELLE E IL POKERISSIMO DELLA TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL. L’ELENCO DEGLI ISCRITTI E DOVE SEGUIRE LA CORSA Ufficiali i 165 protagonisti che da domani si daranno battaglia nella cors Vai su Facebook

