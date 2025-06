Netflix Maschi veri 2 si farà | ecco il cast ufficiale e la data di uscita

Maschi veri 2 si farà: l'annuncio di Netflix che anticipa il ritorno della serie sulla mascolinità tossica.

“Maschi veri”, in crisi e molto confusi: la nuova serie Netflix - "Maschi veri" in crisi è la nuova serie di Netflix che esplora le sfide e le incertezze di uomini che si confrontano con un mondo in evoluzione.

Maurizio Lastrico e il maschilismo inconscio: «Dobbiamo sorvegliarci molto. Ma sono contento di aver fatto una serie come Maschi veri, perché credo che ironizzare su certi atteggiamenti possa favorire il cambiamento. Se non ci faccio attenzione, succede anc

