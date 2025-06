Netanyahu riunito con Gabinetto di Sicurezza e Affari Esteri

In un momento di tensione crescente tra Israele e Iran, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione d’emergenza con il Gabinetto di Sicurezza e Affari Esteri. Un segnale chiaro della determinazione israeliana a fronteggiare le sfide del momento, mentre le immagini dell’incontro ribadiscono la serietà delle decisioni prese. In un contesto così delicato, ogni mossa diventa cruciale per il futuro della regione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è riunito con il Gabinetto di Sicurezza e Affari Esteri durante gli attacchi incrociati tra Israele e Iran. Il suo ufficio ha diffuso le immagini della riunione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è riunito in un bunker sotterraneo insieme ai vertici della sicurezza e ai ministri del gabinetto per discutere la risposta ai due attacchi missilistici lanciati oggi dall'Iran. Lo riferisce l'emittente «Channel 12».

