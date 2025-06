Netanyahu promette vendetta contro l' Iran dopo attacco missilistico a Bat Yam

Cittadini di Israele, la minaccia iraniana non resterà senza risposta. Netanyahu promette una vendetta dura e decisa, sottolineando che ogni attacco subirà il peso della nostra determinazione e forza. La sicurezza del nostro paese è in gioco, e nessuno potrà ignorare la nostra volontà di difenderci. La guerra si fa sentire, e noi siamo pronti a tutto per proteggere i nostri cittadini e i nostri valori.

"I nostri soldati, i nostri piloti, sono nei cieli sopra l'Iran. L'Iran pagherà un prezzo altissimo per l'assassinio deliberato di civili, donne e bambini. Raggiungeremo i nostri obiettivi e infliggeremo loro un colpo devastante. Sentiranno tutta la forza del nostro braccio". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in visita a Bat Yam, dove un edificio è stato colpito da un missile e sei civili sono rimasti uccisi. "Cittadini di Israele: ascoltate le istruzioni del Comando del Fronte Interno. Abbiate molta cura della vostra vita. Siamo sulla via della vittoria", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu promette vendetta contro l'Iran dopo attacco missilistico a Bat Yam

