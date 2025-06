Netanyahu nega il veto di Trump sul piano per uccidere l' ayatollah Khamenei

In un clima di tensione crescente tra Israele e Iran, le recenti dichiarazioni di Netanyahu smentiscono voci di un veto statunitense all'eliminazione dell'ayatollah Khamenei. Intervistato su Fox News, il primo ministro israeliano si è detto deciso a non entrare nei dettagli delle speculazioni, sottolineando come molte notizie siano infondate. Ma cosa nasconde davvero questa intricata vicenda diplomatica?

Interpellato in diretta su Fox News, il primo ministro Benyamin Netanyahu ha smentito che il presidente Trump abbia posto il veto al piano israeliano di uccidere la guida suprema iraniana, l' ayatollah Ali Khamenei, riferito alla Reuters da due funzionari statunitensi. "Ci sono così tante false notizie su conversazioni che non sono mai avvenute che non entrerò nei dettagli", ha commentato Netanyahu. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi ha negato il report di Reuters, definendolo "fake news di primissimo ordine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu nega il veto di Trump sul piano per uccidere l'ayatollah Khamenei

