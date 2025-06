Netanyahu | Iran pagherà per aver ucciso civili donne e bambini | L' esercito di Tel Aviv | Colpito quartier generale del programma nucleare di Teheran

La tensione nel Medio Oriente raggiunge livelli critici, con Netanyahu che punta il dito sull'Iran, promettendo conseguenze dure per gli attacchi contro civili e l'azione militare contro il nucleare di Teheran. Mentre le città israeliane sono sotto pioggia di missili, l'arresto di agenti del Mossad e le minacce di Teheran fanno presagire uno scenario di escalation. In un contesto così volatile, il mondo guarda con apprensione, chiedendosi quale sarà il prossimo passo.

Pioggia di missili iraniani su Haifa e Tel Aviv. Arrestati due agenti del Mossad che "preparavano bombe". Teheran avverte Israele: "Fermeremo gli attacchi quando cesserà l'aggressione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "Iran pagherà per aver ucciso civili, donne e bambini" | L'esercito di Tel Aviv: "Colpito quartier generale del programma nucleare di Teheran"

Israele, Netanyahu ancora in aula a Tel Aviv per il processo a suo carico - Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, si presenta ancora in aula a Tel Aviv per il secondo giorno di audizioni nel suo processo, che coinvolge tre casi di corruzione.

Nuove esplosioni a Teheran. Ministro della difesa: Chi ci attacca trasforma Teheran in Beirut - Netanyahu a Bat Yam: L'Iran pagherà per donne e bimbi uccisi; Idf: colpito il quartier generale nucleare dell'Iran. Nella notte bombe su Israele; Israele - Iran, le news in diretta. Netanyahu: "Iran pagherà per donne e bambini uccisi".