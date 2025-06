Netanyahu | Eliminati il capo dell' intelligence dell' Iran e il suo vice

In un audace blitz a Teheran, Israele ha eliminato il capo dell’intelligence iraniana e il suo vice, una mossa che scuote le già turbolente acque geopolitiche del Medio Oriente. Benjamin Netanyahu ha confermato l’operazione, sottolineando la determinazione di Israele nel neutralizzare minacce alla sua sicurezza. Ma cosa significherà questo gesto per gli equilibri della regione? La risposta potrebbe riscrivere le alleanze e le tensioni in un contesto di crisi crescente.

Il capo dell'intelligence dei Guardiani della rivoluzione e il suo vice sono stati 'eliminati' in un raid israeliano a Teheran. Lo ha confermato Benjamin Netanyahu, dopo alcune indiscrezioni apparse su media iraniani. Intervistato da Fox News, il premier israeliano ha detto che Mohammad Kazemi e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Netanyahu: "Eliminati il capo dell'intelligence dell'Iran e il suo vice"

