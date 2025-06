Netanyahu eliminati capo dell' intelligence iraniana e il vice

Il mondo è in subbuglio: Netanyahu rivela un'azione audace e decisiva contro l'Iran, eliminando il capo dell’intelligence dei Guardiani della rivoluzione e il suo vice in un attacco a Teheran. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici e riaccendere tensioni già esplosive. Ma cosa significa davvero questa operazione per il futuro delle relazioni internazionali? La risposta si nasconde nelle conseguenze di questa azione dirompente.

Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha confermato in un'intervista a Fox News che Israele ha eliminato, in un attacco a Teheran, il capo dell'intelligence dei Guardiani della rivoluzione iraniana e il suo vice.

