Netanyahu combatte anche per chi gli sputa addosso

C’è da affrontare, palesemente, il caso-Netanyahu. C’è da aggiustare una narrazione così sbilanciata, così preconcetta, così caricaturale anche nei suoi grotteschi cortocircuiti storici e morali (il leader dello Stato ebraico come Hitler, oscenità la cui condivisone costituisce ormai il biglietto per entrare nella buona società), da sembrare ineluttabile. Conviene allora, per smontare il Moloch dell’impostura, muovere da spunti tangenziali, disponibili oltre il mainstream. YaarGhadimi, una delle pagine della dissidenza iraniana più attive su X: «Il suo nome resterà per sempre nella nostra storia come quello di un vero amico dell'Iran e di un autentico paladino della pace». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Netanyahu combatte anche per chi gli sputa addosso

