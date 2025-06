Netanyahu cancella il matrimonio del figlio Avner | l’evento glam aveva indignato la sinistra

In un gesto inatteso, Netanyahu ha deciso di cancellare il matrimonio del figlio Avner, suscitando scalpore nel panorama politico e sociale israeliano. L’evento, inizialmente previsto come un’esplosione di glamour e prestigio, aveva già acceso le polemiche per le sue implicazioni simboliche in un momento di crisi internazionale. Ma cosa ha spinto il premier a questa decisione? Per capire meglio, analizziamo i profondi motivi dietro questa scelta in un contesto di tensione crescente.

Tel Aviv, 15 giugno 2025 – Doveva essere una cerimonia esclusiva con oltre mille invitati in una location di lusso. Il matrimonio di Avner Netanyahu, ultimogenito di Bibi, si era subito guadagnato le dure critiche degli oppositori del premier israeliano. Con gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, lo scempio di Gaza, e infine la guerra con l’Iran, non erano mancate le polemiche per le tempistiche, la portata e il simbolismo dell’evento. Per molti era un’esibizione di potere in una nazione in profonda crisi. “Arrogante” l’hanno definito a sinistra. L’insofferenza è montata in Israele negli ultimi giorni, tanto che alcuni attivisti si stavano organizzando per boicottare in qualche modo le nozze con una manifestazione e attivitĂ di volantinaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu cancella il matrimonio del figlio Avner: l’evento glam aveva indignato la sinistra

In questa notizia si parla di: netanyahu - matrimonio - avner - evento

