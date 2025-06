Nesti | Allegri giusto per il Milan cessione Reijnders non intelligente tecnicamente

Il calcio italiano si anima di discussioni e scelte strategiche: tra il Milan di Allegri e la Nazionale, il giornalista Carlo Nesti analizza con occhio critico la recente cessione di Reijnders, giudicandola poco intelligente dal punto di vista tecnico. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulle sfide e le opportunità che attendono i nostri club e la nazionale, evidenziando come ogni decisione possa fare la differenza nel panorama calcistico attuale.

Il giornalista Carlo Nesti, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del Milan di Allegri e della Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nesti: “Allegri giusto per il Milan, cessione Reijnders non intelligente tecnicamente”

In questa notizia si parla di: nesti - allegri - milan - giusto

Theo Hernandez, l’Atlético Madrid offre 15 milioni: il Milan chiede un sensibile aumento per lasciarlo partire. Vai su Facebook

ON AIR - Nesti: Allegri? E' l'uomo giusto per il Milan; Nesti: Allegri al Milan sarebbe l'uomo giusto al momento giusto; Carlo Nesti: Motta: siamo sicuri che sia autocritica?.

ON AIR - Nesti: "Allegri? E' l'uomo giusto per il Milan" - Carlo Nesti, giornalista, ha parlato a Radio Sportiva: "Franzo Grande Stevens è stato un pezzo di storia della Juventus e un personaggio determinante del regno degli Agnelli, come l'avvocato Chiusano. Riporta napolimagazine.com