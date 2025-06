Nessun ferito ma tanta paura tra gli automobilisti

Una potente frana sulle Dolomiti tra San Vito di Cadore e Cortina ha scosso gli automobilisti, generando paura e preoccupazione. Fortunatamente, nessun ferito è stato segnalato, ma il boato e la nube di polvere hanno lasciato tutti increduli. Il Soccorso Alpino è già in campo per le operazioni di messa in sicurezza. La natura si dimostra ancora una volta imponente, ricordandoci quanto sia importante rispettare i suoi ritmi e rischi.

F rana sulle Dolomiti, da cima Marcora, tra San Vito di Cadore e Cortina. Soccorso Alpino sta andando sul posto (fonte US GIAMPAOLO BOTTACIN) iO Donna ¬©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Frana sulle Dolomiti: il boato, la nube di polvere e la paura sulla strada verso Cortina iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it ¬© Iodonna.it - Nessun ferito, ma tanta paura tra gli automobilisti

In questa notizia si parla di: nessun - ferito - tanta - paura

Incendio nella residenza londinese del premier Keir Starmer: nessun ferito, indagini in corso - Nella notte, un incendio ha colpito la residenza londinese del premier britannico Keir Starmer, nel nord-ovest della capitale.

Camper in fiamme in una corte di Guamo: tanta paura ma nessun ferito Vai su Facebook

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Per l’autista e i passeggeri del pullman solo tanta paura ma nessuno è rimasto ferito. - X Vai su X

Camper in fiamme in una corte di Guamo: tanta paura ma nessun ferito; Camper ’sventrato’ a Rivazzurra. Resta incastrato nel sottopasso e distrugge il mezzo: era ubriaco; Auto avvolta dalle fiamme lungo l'autostrada A-14, tanta paura ma nessun ferito.

Camper in fiamme in una corte di Guamo: tanta paura ma nessun ferito - Vigili del fuoco in azione in via di San Quirico per evitare che le fiamme si espandessero alle case. Scrive luccaindiretta.it