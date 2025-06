Nervi tesi in coalizione M5S preoccupati e vigili ma il Pd per ora tiene botta

In un panorama politico segnato da tensioni e sfide, il Partito Democratico si mantiene saldo, almeno fino alla decisiva udienza del gip. Nel frangente, i Cinquestelle sono in fermento, vigili e pronti a reagire alle evoluzioni giudiziarie che coinvolgono figure di spicco come Ilaria Bugetti. La settimana che si apre promette colpi di scena: tra incertezze e strategie, il futuro della coalizione si gioca sulle carte della giustizia e della politica.

Firenze, 15 giugno 2025 – Il Pd tiene botta, almeno fino alla decisione del gip (arresti sì, arresti no). I Cinquestelle invece sono in fermento e non lo mandano a dire restando "vigili". È cominciata la settimana più lunga per il Pd e Ilaria Bugetti, finita nel mirino Dda di Firenze. L'accusa di corruzione che pende sulla sua testa per l'intreccio di rapporti e "favori" all'industriale amico di vecchia data Matteini Bresci, ha scosso le fondamenta del partito toscano. Molto più di quanto traspaia a favor di microfono. La difesa d'ufficio della segreteria regionale di Emiliano Fossi ("piena vicinanza e affetto alla sindaca Bugetti, con rispetto e fiducia nell'operato della magistratura" ), ha una data di scadenza: giovedì 19 giugno, giorno dell'interrogatorio di Bugetti.

