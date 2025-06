Nerozzi conta la parola | Per me è un contratto Scompiglio e Gingillo ma c’è anche Nieddu

Aldo Nerozzi, capitano del Valdimontone, ha affrontato due intensi palii 2024 con Scompiglio e un avversario in Piazza, ma il 2 luglio la Contrada si prepara a correre da sola. La sfida si rinnova: Nerozzi punta a vincere con il suo cavallo preferito, Scompiglio, per consolidare il successo del Valdimontone e avvicinarsi ulteriormente ai traguardi desiderati. La questione rimane: ripartire da Scompiglio potrebbe essere la chiave per il ...

Aldo Nerozzi, capitano del Valdimontone, da quando è stato eletto ha corso i due palii 2024. Entrambi con Scompiglio e con l’avversaria in Piazza. Il 2 luglio la Contrada sarà invece da sola. "Si corre un po’ più sereni anche se, come ho dichiarato più volte, l’obiettivo è sempre stato di pensare al Valdimontone e di fare bene per la mia Contrada. Chiaro che è parecchio meglio se la rivale non c’è". Nerozzi riparte da Scompiglio? Sarebbe per il fantino la settima Carriera nei Servi. "L’ho montato due volte e non ho certo problemi a farlo la terza. Anche perché vorrebbe dire che mi è toccato in sorte un cavallo buono". 🔗 Leggi su Lanazione.it