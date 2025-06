Nerbini ancora ‘bloccato’ L’attesa del volo ad Amman

Ancora bloccati ad Amman, i prelati italiani attendono con pazienza un volo per Roma, mentre la tensione cresce in Terra Santa a causa dei recenti eventi internazionali. Tra le figure ecclesiastiche coinvolte, spiccano il vescovo di San Miniato, Giovanni Paccosi, e l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, pronti a tornare in Italia, accompagnati anche da un laico della diocesi di Siena. La loro attesa si trasforma in simbolo di speranza e resistenza in tempi incerti.

Sono partiti ieri da Amman con un volo per Roma il vescovo di San Miniato, Giovanni Paccosi, l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, e il vescovo di Livorno, Simone Giusti. Insieme a loro anche un laico della diocesi di Siena. Per gli altri prelati, sorpresi in Terra Santa dall'attacco di Israele all' Iran, prosegue l'attesa di un volo disponibile. Tra di loro c'è anche il vescovo di Prato Giovanni Nerbini e il canonico Luciano Pelagatti, già parroco della Cattedrale. "Per il nostro pellegrinaggio stiamo vivendo un epilogo non atteso da nessuno, certamente non da noi ma neanche da tutto il mondo".

