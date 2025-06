Nell’estate dei tormentoni dimenticabili si salva Alfa

Nell’estate dei tormentoni dimenticabili, Alfa si distingue come l’eccezione che conferma la regola. Tra hits scialbe e riflettori spenti, prima o poi arriverà quel brano che riesce a catturare l’attenzione, rendendo la stagione più dolce e memorabile. La legge dei grandi numeri ci insegna che con abbastanza tentativi, qualcosa di decente potrebbe spuntare: e questa volta, Alfa potrebbe sorprenderci davvero.

Prima o poi capiterà di incappare in un tormentone che sia decente, ci ripetiamo ogni anno arrivati in questo periodo. L’estate alle porte, le scuole finite, le vacanze ancora lontane. La legge dei grandi numeri ci dice questo, diciamo come per convincerci. Per legge dei grandi numeri si intende in matematica quel principio che vuole che più si ripetono le prove di un evento casuale, più la frequenza relativa con cui si verifica l’evento si avvicina alla sua probabilità teorica. In poche parole, più tentativi si fanno più dovrebbe essere possibile che uno di quei tentativi vada a buon fine, quale che sia l’oggetto del tentare. 🔗 Leggi su Lettera43.it